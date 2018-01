Pistas de mountain bike e BMX são finalizadas para Rio-2016

De acordo com a prefeitura, já estão prontas as pistas de mountain bike e BMX, que ficam no Complexo Esportivo de Deodoro. Já o circuito de canoagem slalom - cujo nível de execução atingiu 85% -, começou a receber na quinta-feira os 25 milhões de litros de água previstos.

Das demais obras, o campo de golfe é o mais próximo de ficar pronto. Segundo o governo do Rio, as obras já atingiram 98% de execução.

Confira abaixo o andamento das obras olímpicas:

PARQUE OLÍMPICO

Arena Carioca 1: 92%

Arena Carioca 2: 94%

Arena Carioca 3: 95%

IBC: 96%

MPC: 88%

Hotel: 83%

Velódromo: 65%

Centro de Tênis: 74%

Arena do Futuro: 87%

Estádio Aquático: 89%

DEODORO

Pista de mountain bike:100%

Pista de BMX: 100%

Circuito de canoagem slalom: 85%

Arena da Juventude: 65%

Vila dos Atletas: 91%

Campo de Golfe: 98%