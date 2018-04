Pistons arrasa Cavaliers após contusão de LeBron James

O Detroit Pistons conseguiu uma vitória de virada por 109 a 74 sobre o Cleveland Cavaliers, nesta quarta-feira, após o time visitante ter perdido seu principal jogador, LeBron James, que deixou a quadra lesionado. James torceu o dedo indicador esquerdo no final do primeiro tempo da partida e o Pistons superou o Cavaliers por 30 pontos na segunda metade do jogo. "Uma vitória nunca perde sua importância", disse Chauncey Billups, do Detroit, a repórteres. "Mas foi menos empolgante não ver LeBron do outro lado." James se machucou quando tentou uma bandeja e sofreu falta de Nazr Mohammed, com 4min41 para o final do segundo quarto. Mohammed acertou a mão esquerda de James com força. O jogador do Cavs parecia estar com dor, mas ainda converteu dois lances livres e permaneceu na quadra até o intervalo do jogo. Exames realizados após o jogo não revelaram nenhuma fratura e James será reavaliado nesta quinta-feira, informaram dirigentes do Cavaliers. A derrota encerrou uma sequência de quatro vitórias da equipe. Richard Hamilton liderou o Detroit com 18 pontos. Tayshaun Prince acrescentou 16 pontos, e Antonio McDyess, 14. Mesmo jogando apenas metade do jogo, James foi o cestinha do Cleveland, com 15 pontos. Veja os outros resultados da NBA na rodada desta quarta-feira: Toronto Raptors 103 x 91 Memphis Grizzlies Utah Jazz 106 x 95 Philadelphia 76ers Atlanta Hawks 96 x 80 Milwaukee Bucks Detroit Pistons 109 x 74 Cleveland Cavaliers Dallas Mavericks 109 x 103 Minnesota Timberwolves San Antonio Spurs 109 x 94 Washington Wizards Houston Rockets 100 x 94 Phoenix Suns Golden State Warriors 103 x 96 Sacramento Kings Indiana Pacers 95 x 89 Portland Trail Blazers Orlando Magic 110 x 94 Seattle SuperSonics