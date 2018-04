Pistorius desiste de voltar a competir nesta temporada

JOHANNESBURGO - Acusado de ter matado intencionalmente a sua namorada, a modelo sul-africana Reeva Steenkamp, o astro paralímpico Oscar Pistorius desistiu de tentar voltar a competir nesta temporada. Segundo o técnico do atleta da África do Sul, Ampie Louw, ele já cancelou a participação em todas as provas do ano.

Reeva Steenkamp morreu no dia 14 de fevereiro, quando estava na casa de Pistorius, na cidade de Pretória, na África do Sul. O atleta de 26 anos, que perdeu as duas pernas quando era criança, disse ter atirado nela por ter confundido com um ladrão. Mas a polícia o acusa de ter planejado o crime.

Pistorius foi preso no próprio dia 14 de fevereiro e ficou detido até 22 de fevereiro, quando saiu sob fiança. No final de março, a Justiça permitiu que ele saísse do país para competir enquanto o caso não é julgado. Assim, poderia voltar ao circuito do atletismo. Mas o possível retorno ficou para 2014.

"Nós decidimos em conjunto com todos da equipe que não iremos treinar ou competir. Adiamos tudo até o final do ano", revelou Ampie Louw, em entrevista ao jornal sul-africano EyeWitness News. "Ele não está nem perto das condições necessárias para treinar. Faz apenas exercícios físicos com sua família."

Maior astro do esporte paralímpico, Pistorius se tornou o primeiro atleta biamputado a disputar uma Olimpíada - competiu nas provas dos 400 metros e do revezamento 4x400 metros nos Jogos de Londres. Na Paralimpíada, são oito medalhas conquistadas em três edições do evento, sendo seis de ouro. A próxima audiência do caso dele está marcada para o dia 4 de junho.