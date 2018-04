Pistorius é acusado de agredir mulher na África do Sul

O atleta sul-africano Oscar Pistorius, campeão paraolímpico dos 100, 200 e 400 metros, é acusado de agredir uma mulher de 19 anos durante uma festa na África do Sul. O incidente aconteceu no sábado e o atleta foi detido para prestar depoimento.

De acordo com seu empresário, Peet van Zyl, Pistorius tentou intervir em uma briga de casal durante a festa, que acontecia na casa do atleta.

Depois de ouvir a discussão, que acontecia na parte externa da casa, o velocista abriu a porta para pedir silêncio. Ao fechar, atingiu a perna da mulher, que se machucou e decidiu denunciá-lo.

Pistorius teve as duas pernas amputadas ainda na infância e ganhou notoriedade no ano passado, quando lutou para ter o direito de competir na Olimpíada de Pequim. Ele ganhou o direito, mas acabou não conseguindo o índice. Nas Paraolimpíadas, dominou todas as provas de que fez parte.