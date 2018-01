Pistorius deixa a prisão na sexta-feira e ficará na mansão de seu tio

O Estado de S. Paulo com EFE

Após permanecer 10 meses detido por homicídio, o atleta Oscar Pistorius sairá da cadeia na próxima sexta-feira sob liberdade condicional e cumprirá o resto de sua pena sob prisão domiciliar na luxuosa mansão de seu tio Arnold, informou a imprensa sul-africana.

Em junho, as autoridades penitenciárias recomendaram a saída de Pistorius por bom comportamento para 21 de agosto. Está previsto que o corredor, condenado a cinco anos de prisão pelo assassinato de sua namorada, vá direto da prisão à luxuosa casa do familiar em Waterkloof, uma da zonas mais ricas de Pretória.

A mansão conta com 12 quartos, um ginásio privado, piscina ao ar livre e amplos jardins, segundo detalhou o jornal sul-africano Times. Pistorius, de 28 anos, será controlado eletronicamente fora da prisão, onde ingressou em 21 de outubro, por uma pulseira.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar da liberdade condicional de Pistorius ter suscitado uma grande polêmica, a lei sul-africana contempla que, após cumprir um sexto da condenação, os presos com bom comportamento podem terminar sua pena sob prisão domiciliar.

Pistorius foi condenado por homicídio culposo - quando não há intenção de matar - depois que a juíza aceitou sua versão dos fatos. O atleta alegou que disparou quatro vezes contra sua namorada, a modelo Reeva Steenkamp, através da porta do banheiro ao pensar que se tratava de um intruso que se tinha entrado em sua casa.

Em novembro, a Corte Suprema de Apelação julgará o recurso da Promotoria contra a absolvição de Pistorius de crime de assassinato. A Promotoria tem até esta segunda-feira para apresentar por escrito a documentação necessária para que o julgamento da apelação tenha início, enquanto a defesa pode enviar seu relatório até 17 de setembro.

Pistorius tem as duas pernas amputadas desde criança por um problema genético e corre sobre duas prótese de carbono. O atleta alcançou o ápice de sua carreira ao ser o primeiro corredor com as duas pernas amputadas a ter participado dos Jogos Olímpicos, em Londres.