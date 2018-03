Pistorius não disputará Meeting de atletismo de Berlim

O velocista sul-africano Oscar Pistorius, que corre com próteses nas duas pernas, recusará o convite para disputar o Meeting de atletismo de Berlim. "Oscar ainda não tem a forma física necessária para participar de um Meeting deste nível e enfrentar a elite mundial", disse Peet van Zyl, seu agente, ao site da revista Sport Bild. Gerhard Janetzki, diretor do Meeting de Berlim, afirmou que gostaria de ver Pistorius disputando os 400 metros, sua especialidade, ao lado do americano Jeremy Wariner, um dos melhores do mundo na distância. Na última sexta, o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS, em francês) liberou o atleta a disputar os Jogos de Pequim desde que obtenha a marca mínima. Pistorius levou o caso à corte porque a Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, em inglês) tinha proibido o atleta por considerar que suas próteses lhe davam vantagem em relação aos demais. Para carimbar vaga à China, ele precisa chegar à marca mínima de 45s95 - seu melhor tempo atual é de 46s56 segundos, recorde mundial dos 400 metros para atletas com necessidades especiais.