Pittsburgh Steelers leva o título do Super Bowl O Pittsburgh Steelers conquistou o título da 40ª edição do Super Bowl, a grande final do futebol americano. A equipe foi campeã pela 5ª vez na história, ao derrotar o Seattle Seahawks por 21 a 10, já na madrugada desta segunda-feira, em Detroit, nos Estados Unidos. Apesar de ser considerado o favorito na final, por ter melhor campanha na temporada da NFL, o Seattle Seahawks fracassou e não conseguiu ganhar seu primeiro título do Super Bowl. Já o Pittsburgh Steelers tornou-se recordista, com 5 conquistas, ao lado de Dallas Cowboys e San Francisco 49ers - antes, tinha vencido em 75, 76, 79 e 80. Ben Roethlisberger virou o mais jovem quarterback (principal jogador de um time de futebol americano) a ser campeão do Super Bowl, aos 23 anos. Mas o melhor jogador da final foi Hynes Ward, eleito principalmente por causa do seu touchdown no quarto período, que definiu a vitória do Pittsburgh Steelers. Dados preliminares indicam que cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo assistiu ao Super Bowl deste ano. Por isso mesmo, a final do futebol americano é mais do que um jogo esportivo. O evento atraiu grandes patrocinadores e foi marcado por shows musicais: na abertura, quem se apresentou no palco montado no gramado do estádio de Detroit, foi Stevie Wonder; e no intervalo da partida, foi a vez dos Rolling Stones.