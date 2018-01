Playoffs da Superliga começam sábado Encerrada a fase de classificação, os playoffs da Superliga Feminina de Vôlei começam no sábado com os confrontos: Rexona/Ades x Sesi Esporte-MG, Finasa/Osasco x São Caetano/Detur, Pinheiros/Blue Life x MRV/Minas e Brasil Telecom x Oi Campos. As quartas-de-final serão disputadas em uma série melhor-de-três jogos. As segunda e terceira partidas serão dias 2 e 5 de março.