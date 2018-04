Playoffs do NBB começam com três partidas e um participante ilustre

Os playoffs do NBB começam nesta terça-feira com três jogos e um participante ilustre, o Pinheiros, que conquistou o inédito título da Liga das Américas no sábado. A equipe paulistana, porém, só fará seu confronto inicial contra o Limeira quinta-feira, ganhando tempo extra para se recuperar da festa do título e da viagem até Arecibo, em Porto Rico.

A partida de abertura das oitavas de final será no ginásio Antônio Prado Júnior, às 19 horas, na capital paulista. O abusado estreante Basquete Cearense, que em sua primeira participação no NBB conseguiu a oitava melhor campanha da fase inicial, enfrenta o Paulistano, nono colocado.

Destaque da equipe nordestina, o ala-pivô Felipe Ribeiro, atleta mais eficiente do torneio até agora, acredita que o equilíbrio dominará a série.

"Esse playoff caminha para ser definido em cinco jogos. O Paulistano é um adversário muito difícil, que não vai se entregar de jeito nenhum. Será um confronto muito disputado, mas eu acho que o fator casa pode prevalecer", afirmou.

Por ter feito melhor campanha, o time do Ceará fará os dois próximos jogos em Fortaleza e, caso a quinta partida seja necessária, atuará novamente em seus domínios.

Em Sorocaba, a Liga Sorocabana (12ª colocada) recebe Franca (quinta), às 19h30. Este é o confronto em que se encontram as equipes de melhor e pior campanha dentre os classificados para esta fase - os quatro primeiros times da etapa de classificação passam diretamente às quartas.

Por muito pouco a tradicional equipe francana não conseguiu o quarto lugar, mas a derrota diante do Uberlândia na última rodada fez o time do técnico Lula Ferreira disputar as oitavas. "Claro que ficamos frustrados com a derrota, mas a quinta colocação é muito honrosa também", afirmou o treinador.

Vice-campeão do NBB em 2012, o São José, sétimo colocado, viaja para Belo Horizonte e, às 20 horas, enfrenta o Minas (décimo). A equipe paulista sofreu com desfalques na fase classificatória, mas com seus jogadores recuperados aposta em uma boa atuação nos playoffs.

O Brasília cumpre tabela nesta terça contra o Vila Velha, às 19h30. A partida não altera a classificação do NBB - o atual campeão nacional terminará a fase classificatória em segundo. Junto com Flamengo, Uberlândia e Bauru esperará os quatro classificados das oitavas para jogar as quartas.