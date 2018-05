PM não confirma morte de policial no estádio O comando da Polícia Militar negou que o policial Luiz Ricardo Gomide, 38 anos, ferido durante um confronto com torcedores do Coritiba que invadiram o gramado do estádio Couto Pereira, tivesse morrido. A informação sobre a morte do policial havia sido repassada à imprensa pelo Capitão Bruno Soares, mas logo foi desmentida pelo comando corporação.