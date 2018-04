Pódio russo no salto em distância Tatyana Lebedeva, atleta da Rússia, conquistou, nesta sexta-feira, a medalha de ouro no salto em distância ao atingir 7,07 metros. Ela superou as outras duas russas, Irina Simagina e Tatyana Kotova, que saltaram 7,05 cada uma. A medalha de prata, em favor de Simagina, foi conquistada nos critérios de desempate.