Podolsky vence o GP de hipismo O cavaleiro Tomas Podolsky Rossilho, de Campinas, foi o grande destaque neste domingo, na fase internacional do Concurso de Salto Indoor 2003, realizado na Sociedade Hípica Paulista. Ele venceu no desempate com sete conjuntos o Grande Prêmio, montando "Saúde Sabin Mayeve". Sem cometer nenhuma falta, ele completou o percurso de 1,50 m em 36s96. E ainda levou o cheque de R$ 16 mil. "Acreditava numa boa classificação, mas não esperava uma vitória. Este foi o primeiro GP que venci no Brasil e estou muito feliz", disse Tomas após a prova. O segundo colocado do GP foi José Roberto Reynoso Fernandes Filho, com "Visa Casco Z", que também zerou o percurso e marcou 37s27, seguido por Alexandre Chiappetta de Azevedo, montando "Shylok-WC", com 40s75. O GP foi a quarta de seis seletivas sul-americanas para a Copa do Mundo de Las Vegas, nos Estados Unidos, em abril do ano que vem. A próxima seletiva será em Buenos Aires, dia 14 de novembro. A sexta e última será realizada no Rio, no dia 30 do mesmo mês. Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, não foi bem na prova. No primeiro percurso, ele teve quatro pontos perdidos e não foi ao desempate, ficando na oitava posição. Mesmo assim, ele é o cavaleiro que mais acumula pontos na briga pela vaga na Copa do Mundo. "Acredito que ainda tenho chances de me classificar", disse Doda. Como ele não participará das próximas seletivas - pois vai à Bélgica com a namorada Athina Onassis, onde ficará treinando para a Olimpíada de Atenas/2004 ao lado de Rodrigo Pessoa - pode ter a vaga comprometida.