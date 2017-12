Polaco é a arma do Banespa para vencer Quando o líbero Escadinha deixou o Banespa/Mastercard/São Bernardo para jogar na Itália, muitos acreditaram que o desfalque seria grande. Mas com Polaco, de 21 anos e 1,94 m, a equipe conseguiu se manter entre as primeiras e pode conquistar neste sábado, em casa, o título paulista. Será diante do Wizard/Suzano, às 20h30 (com SporTV). Se vencer, o Banespa fecha a série melhor-de-três em 2 a 0 e leva o hexacampeonato. Caso contrário, a decisão será novamente no ABC, terça-feira. O "pupilo de Escadinha" atua como líbero apenas há menos de dois anos. Tem se saído bem diante de adversários fortes como Suzano, que tem três campeões olímpicos - André Nascimento, Rodrigão e Douglas Chiarotti. "Na Superliga de 2002/2003, eu ficava treinando com o Escadinha. Aprendi muita coisa porque ele dava conselhos o tempo todo. Só que sei que ainda falta muito para chegar no nível dele, ainda vou tomar muita porrada", diz o curitibano. Polaco passou na peneira do clube em 2002, mas como ponta-passador. No meio do ano, quando Escadinha foi servir à Seleção, o juvenil aproveitou a chance e conquistou a vaga no time adulto. "Procuro não pensar que estou substituindo o melhor líbero do mundo. Ele fez sua história no time, e agora quero fazer a minha", assinala. E o que o Escadinha te ensinou? "Foram tantas coisas que eu não conseguiria explicar tudo. Falava, principalmente, sobre meu posicionamento em quadra e para não me abater em momentos de dificuldade e me manter mais parado para conseguir fazer a defesa. Todo mundo sabe que a posição de líbero é meio ingrata. O Escadinha é um cara que consegue antecipar as coisas antes de o adversário fazer, e sempre me alertava." Apesar de ser pouco experiente, Polaco garante que não se sente pressionado para o jogo deste sábado: "Vai ser mais um jogo. Procuro não me colocar muita pressão. O time de Suzano foi montado para ser o campeão, pelo menos no papel. É um time forte." Para se manter calmo em quadra, ele aprendeu uma tática. "Tento colocar na cabeça que todo mundo erra. Antes, quando o time perdia, eu me sentia muito culpado. Conversei com a psicóloga e ela me disse para desencanar. Acho que já melhorei muito." Tímido, ele garante: "Quero aparecer o menos possível. Se eu fizer o que faço nos treinos, posso fazer um bom jogo." Outro campeão olímpico que está ajudando na formação do líbero é o capitão Nalbert. "Ele é um cara que tem uma cabeça muito boa, experiente e que já viveu muita coisa. Na quadra, o Nalbert passa muita segurança" conclui. Em Suzano, o técnico Ricardo Navajas avisa: "Vamos para São Bernardo tentar fazer o melhor e não cometer os erros que tivemos jogando em casa, quando saímos na frente mas não conseguimos manter o mesmo ritmo." Ter perdido o primeiro jogo da série não abala Navajas, que espera equilíbrio: "Não poderia ser diferente. São duas equipes de alto nível e o equilíbrio vai ser a tônica de todas as partidas."