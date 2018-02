Polêmica da final em um só jogo cerca Superliga

Ter de decidir a temporada toda em um único jogo em troca da cobertura da mídia. A polêmica sobre o novo formato da Superliga de Vôlei para colocar o esporte na TV aberta, marca o início do torneio. Sem o atrativo das estrelas da seleção campeã olímpica, que jogam na Europa, começa hoje a 14ª edição da Superliga Masculina, com um sistema de disputa feito para que a Globo mostre cinco jogos. A Feminina tem início sexta-feira. A competição terá 25 equipes - 15 no masculino e 10 no feminino. A fase classificatória terá quatro torneios, em turno e returno. As 8 equipes mais bem classificadas disputam as quartas-de-final, já em playoff melhor-de-três, mesmo sistema das semifinais. A final, com as duas equipes vencedoras, será em um único jogo. O SporTV transmitirá toda a competição e a TV Globo mostrará a decisão de cada torneio e a final. Para o técnico Mauro Grasso, do Minas, atual campeão da Superliga, "o formato não muda muito, a não ser a inserção das decisões dos torneios para que a TV mostre". "O que revoltou todo mundo foi um jogo só na final, o que pode comprometer a temporada toda. Em sistema de playoff, ganha o melhor", diz. Para José Montanaro, gerente do Santander/São Bernardo, "Olimpíada também é definida em um único jogo". "O grande ganho não é só a transmissão, mas a cobertura maior. Saímos do zero para a Globo. Todo mundo fica apreensivo pela final, que era disputada em melhor-de-cinco jogos. Mas acho certo jogo único, pelo apelo que terá para público e mídia." Para Nalbert, o apoio da TV é importante, mas "o vôlei teria condições de vender mais do que um jogo de final. E se fico doente no dia?" Jogos de hoje: às 10 horas, Vitória x Betim; às 16 horas, Cimed x Joinville; às 17 horas, Minas x Universo/Olympico, às 17h30, São Caetano x Santo André; às 18 horas, Vôlei Futuro x S. Bernardo, Foz do Iguaçu x Maringá; às 20h30, Bento Vôlei x UCS.