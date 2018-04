Poliana fica em 1.º na etapa da Dinamarca Poliana Okimoto, medalha de bronze no Mundial de Roma, voltou a brilhar ontem na maratona aquática e ficou com o primeiro lugar na etapa da Dinamarca do Circuito da Copa do Mundo da Federação Internacional de Natação (FINA). A também brasileira Ana Marcela Cunha chegou em segundo. Poliana é a líder do ranking da Fina com 96 pontos, dez a mais do que a compatriota. No masculino, Allan do Carmo ficou na quarta colocação.