Poliana leva sexto ouro em maratona aquática na China

A brasileira Poliana Okimoto está cada vez mais perto do título no circuito mundial de maratonas aquáticas. Neste sábado, ela venceu a etapa de Shantou da Copa do Mundo, na China, e conquistou assim o seu sexto ouro na competição. Restando apenas três etapas, Poliana lidera com folga, somando cinco vitórias consecutivas.

Ainda na prova feminina, o Brasil também ficou com a quarta colocação. Enquanto Poliana abriu vantagem e liderou de ponta a ponta, Ana Marcela Cunha chegou a brigar pela segunda posição, mas acabou superada pelas alemãs Nadine Pastor e Angela Maurer. Mesmo assim, Ana Marcela continua na vice-liderança do circuito.

Na prova masculina, Allan do Carmo conquistou seu melhor resultado até agora na Copa do Mundo de maratonas aquáticas. Após levar três bronzes, o brasileiro ficou na segunda posição e ganhou a prata. Allan chegou atrás do alemão Thomas Lurz, vencedor da prova. O bronze ficou com o norte-americano Frances Crippen.

A próxima etapa da competição será disputada em Hong Kong, no dia 4 de outubro. Depois, ainda restarão mais duas provas nos Emirados Árabes, em Dubai e Sharjah.