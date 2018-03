Poliana Okimoto celebra por abrir temporada com medalha de prata na Argentina

Medalhista nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, Poliana Okimoto manteve a rotina de conquistas no início de 2017. A brasileira abriu a Copa do Mundo de Maratona Aquática com a conquista da prata na etapa da Argentina, realizada em Viedma. As condições climáticas foram um desafio extra para os competidores, com o mau tempo adiando o início da disputa, que foi realizada sob chuva. Até por isso, Poliana festejou o seu resultado na prova de dez quilômetros.

"Muito bom começar o ano bem. Segundo lugar na 1ª etapa da Copa do Mundo. Prova muito difícil e muito dura, com correnteza forte, vento, marola, frio, chuva e raios. Mas mais uma experiência sensacional que levarei para vida", festejou Poliana am publicação no seu perfil na rede social Instagram.

Poliana marcou o tempo de 2h12min13s54 e ficou empatada com a italiana Rachelle Bruni. Assim, elas voltaram a subir juntas ao pódio, pois no Rio-2016, a brasileira levou o bronze e a europeia ficou com a prata. Já Arianna Bridi, também da Itália, faturou o ouro ao completar os dez quilômetros em 2h11min30s42.

Outros quatro brasileiros também competiram na Argentina. Ana Marcela Cunha foi a quinta colocada (2h12min18s11) e Betina Lrscheitter garantiu o 14º lugar. Na disputa masculina, o ouro também ficou com um italiano Federico Vanelli, com o tempo de 1h57min02s42. Allan do Carmo garantiu a sexta posição (1h58min33s67), logo à frente do também brasileiro Fernando Ponte (1h58min52s42).

A próxima etapa da Copa do Mundo de Maratona Aquática está agendada para 11 de março, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.