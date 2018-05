Poliana Okimoto critica sistema de eleição popular para prêmio

A nadadora Poliana Okimoto criticou, nesta segunda-feira, o sistema de escolha dos melhores atletas do ano no Prêmio Brasil Olímpico. Ela já havia escrito em seu blog que era contra o voto popular para definir o vencedor, pois, em sua visão, o prêmio iria para o atleta que conseguisse mobilizar o maior número de votos e talvez não aquele que tenha tido um ano com melhores resultados.

Ela estava desapontada com a vitória da judoca Sarah Menezes, que obteve 46% dos 375 mil votos computados. "O que eu fiz foi contestar o modo de eleição. Eu acho que estou no direito de dar opinião sobre isso. Seria mais interessante se especialistas, como imprensa e dirigentes, tivessem mais peso nessa escolha", disse Poliana, logo após a vitória de Sarah, no Maracanãzinho.

A nadadora era a favorita para levar o prêmio. Sagrou-se, recentemente, campeã da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, um título inédito na história esportiva do País - venceu nove das 11 etapas que disputou - e estava confiante na vitória na eleição desta segunda. Mas ela não veio.

Em seu blog, Poliana levantou suspeita sobre uma campanha mobilizada pelo governo do Piauí para conseguir votos para Sarah Menezes, que nascera neste estado.