Poliana Okimoto é eleita maratonista do ano pela Fina

SÃO PAULO - Eleita esportista brasileira do ano no Prêmio Brasil Olímpico, organizado pelo COB, Poliana Okimoto foi escolhida também a melhor atleta das maratonas aquáticas no mundo em 2013, em eleição promovida pela Fina (Federação Internacional de Natação). O resultado da premiação foi divulgado nesta segunda-feira.

A votação foi organizada pela Fina Aquatics World Magazine, revista oficial da Fina, e envolveu 674 membros desta, entre dirigentes dos países filiados, membros dos comitês e comissões, imprensa e patrocinadores.

Poliana sobrou na premiação. Ela venceu o Mundial de Barcelona na distância olímpica de 10km e ainda ganhou prata nos 5km e bronze na prova por equipes. Antes, ela já havia sido escolhida atleta do ano de 2013 pela revista Swimming World, referência mundial na cobertura de esportes aquáticos.

Na natação, os vencedores da premiação da Fina foram os norte-americanos Ryan Lochte e Katie Ledecky. No saltos ornamentais só deu China, com Chong He e Zi He. O polo aquático elegeu Denes Varga (Hungria) e Jennifer Pareja (Espanha), enquanto Svetlana Romashina (Rússia) ganhou no nado sincronizado. Thomas Lurz (Alemanha) ganhou na maratona aquática masculina. Todos foram campeões mundiais em Barcelona.