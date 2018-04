Poliana Okimoto ganha etapa e fica mais perto de título

A brasileira Poliana Okimoto venceu neste domingo, em Chun An, a etapa da China da Copa do Mundo de maratonas aquáticas e ficou mais próxima de garantir o título do Circuito Mundial da modalidade. Com o feito, ela ampliou sua vantagem na liderança geral, com 136 pontos.

A segunda colocada no Circuito Mundial é a também brasileira Ana Marcela Cunha, que chegou aos 114 pontos ao ficar na quarta posição da etapa de Chun An. Poliana garantiu a vitória ao cravar o tempo de 2h05min48s96. Nadine Reichert, da Alemanha, ficou em segundo ao marcar 2h05min49s34. Angela Maurer, também da Alemanha, completou o pódio.

Faltam apenas quatro provas para o fim do Circuito Mundial e Poliana venceu cinco das oito etapas realizadas até agora neste ano nos seguintes países: Portugal, França, Dinamarca, Estados Unidos e China. A brasileira comemora grande fase, já que em julho também quebrou um jejum para o Brasil de 15 anos fora do pódio do Mundial dos Esportes Aquáticos.

Já na prova masculina da etapa de Chun An, Allan do Carmo repetiu o quinto lugar obtido em Nova Iorque e se manteve em segundo lugar no Circuito Mundial, com 100 pontos. O vencedor neste domingo foi o líder do Circuito, o alemão Thomas Lurz, agora com 120 pontos no ranking. Em terceiro aparece o búlgaro Petar Stoychev, com 64.