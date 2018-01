Polícia acha seis atletas "fugitivos" de Serra Leoa A polícia de Sydney encontrou nesta segunda-feira seis dos atletas de Serra Leoa que disputavam os Jogos da Commonwealth (Comunidade Britânica) e haviam fugido da concentração na semana passada, em busca de permanência no país. O visto de permanência dos atletas vencia à meia-noite de segunda, dia seguinte ao do encerramento dos Jogos. A polícia australiana concedeu permissão provisória para que eles fiquem na Austrália até o dia 13 de abril e tentem permanecer em definitivo no país. Sydney fica a 850 quilômetros de Melbourne. Os atletas, três homens e três mulheres, haviam fugido da Vila Olímpica na quarta-feira. Ao todo, onze atletas de Serra Leoa, um da Tanzânia e um do Bangladesh desapareceram durante os Jogos. Serra Leoa é um país pobre e pequeno na região da África ocidental. Independente do Reino Unido desde 1961, o país esteve envolvido em uma brutal guerra civil, na década de 90. A participação dos Jogos foi bancada pela organização, e era uma esperança de estimular o crescimento do esporte no país.