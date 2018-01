Polícia chinesa prende primeiro pirata dos Jogos de Pequim A polícia de Pequim prendeu nesta quinta-feira o primeiro grande vendedor de produtos falsos relacionados aos Jogos Olímpicos de Pequim, que será realizado de 8 a 24 de agosto de 2008. Ele foi detido depois de vender a um homem cerca de US$ 7.200 (cerca de R$ 16,5 mil) em produtos não-autorizados com a marca dos Jogos. Além disso, ele também estava vendendo réplicas de mascotes e 20 tipos de moedas olímpicas falsas a um preço entre 20 e 100 euros, 10% do valor real. As cópias piratas dos produtos já estão sendo vendidas há quase um ano, mas ainda não havia sido realizada nenhuma prisão. Desde março o Comitê Organizador dos Jogos criou um disque-denúncia para receber informações que levem à prisão de fabricantes e vendedores de produtos piratas, além de pedir ao povo chinês para que não compre cópias ilegais dos brindes e lembranças da Olimpíada. Mas, em qualquer esquina de Pequim podem ser encontradas réplicas falsas dos produtos, como chaveiros com os mascotes.