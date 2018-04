Polícia de São Paulo prende dois cambistas Dois cambistas que estavam vendendo ingressos para o confronto entre Brasil e Uruguai, na próxima quarta-feira, no Morumbi, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, foram detidos, ontem, por policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE), após trabalho do setor de inteligência da Polícia Civil, provavelmente baseado em denúncias. Um deles, José Carlos da Silva Bezerra, de 36 anos, tinha, em mãos, 35 ingressos de arquibancada superior azul. Detido nas imediações do Morumbi, afirmou, em depoimento, que cobrava R$ 140,00 pela entrada que valia R$ 80,00. José Carlos disse ainda que conseguiu parte dos ingressos nas bilheterias do Morumbi e com colegas cambistas. Ele já tinha passagem na polícia por falsificação de dinheiro em 1999. Célio Moraes de Alencar, de 44 anos, foi detido na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, região central da capital. Carregava seis ingressos e um cheque do Banco do Brasil no valor de R$ 3.510,00, emitido pela empresa Urben Turismo Ltda. De acordo com o delegado-titular do Setor de Investigações Gerais da Seccional Oeste, Carlos Henrique Fabrini, a empresa será investigada. Ambos os detidos assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. Os dois cambistas responderão, em liberdade, por crime contra a ordem tributária, considerado de menor potencial ofensivo (pena inferior a dois anos de detenção). Os 56 mil ingressos disponibilizados para Brasil x Uruguai começaram a ser vendidos no sábado e se esgotaram em poucas horas - outros 10.500 serão destinados a proprietários de cadeiras cativas.