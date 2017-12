Polícia diz que morte de técnico foi por causa natural

O ex-técnico da seleção de críquete do Paquistão, o inglês Bob Woolmer, morreu de causas naturais e não assassinado como se suspeitava inicialmente, disse nesta terça-feira a polícia jamaicana. A notícia encerra três meses de investigação que abalaram o mundo do críquete. Woolmer foi encontrado inconsciente em seu quarto de hotel em Kingston, no dia 18 de março, depois de sua equipe ter perdido para a Irlanda na Copa do Mundo de Críquete, apesar de ser favorita. A derrota surpreendente despertou especulações de que ele havia sido assassinado por um torcedor irritado ou um cartel ilegal de apostas. Mas relatórios de três patologistas independentes e um teste toxicológico mostraram que o ex-técnico de 58 anos morreu de causas naturais e não tinha nenhum tipo de veneno em seu corpo, disse o comissário da polícia jamaicana, Lucius Thomas, ao ler um comunicado anteriormente preparado. "A FPJ (Força Policial Jamaicana) aceitou essas descobertas e encerrou suas investigações sobre a morte de Bob Woolmer", concluiu Thomas.