Polícia explode bomba en Atenas Policiais da divisão anti-terror da Grécia explodiram nesta quarta-feira uma bomba que estava sob um carro em uma rua de Atenas. O veículo estava estacionado em frente a filial de uma empresa britânica de automóveis no bairro de Hellinikon. Controlada, a explosão não teve feridos. Segundo a polícia se tratava de um ?pequeno artefato? e que foi detonado como medida de precaução. A polícia foi alertada por um telefonema anônimo a um jornal ateniense. ?Haverá uma explosão. E isso não é brincadeira?, disse a pessoa ao telefone. No bairro de Hellinikon serão disputadas as competições de basquete, softbol, beisebol e canoagem dos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, que começa no próximo dia 13 de agosto. A polícia acredita que o atentado possa ter partido do grupo "Luta Revolucionária", o mesmo que explodiu três bombas bombas em Atenas há 10 dias.