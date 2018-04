Polícia mexicana revela que troféu da Liga Europa foi roubado e já recuperado

CIDADE DO MÉXICO – O troféu da Liga Europa da UEFA foi recuperado dois dias depois de ter sido roubado no final de uma exibição privada no Estado de Guanajuato, no México, informaram nesta sexta-feira, 20, as autoridades locais.

A taça foi roubada do veículo que a transportava e foi recuperada por membros da Agência de Investigação Criminal da região, afirmou a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Guanajuato.

A Promotoria informou que o troféu foi recuperado depois de receber a denúncia do roubo após um evento na cidade de León, na quinta-feira. No dia seguinte, a taça já estava novamente em posse das autoridades, que não revelaram detalhes de como a recuperaram.

Feito de prata pura, o troféu do segundo torneio mais importante da Europa, atrás somente da Liga dos Campeões, foi exibido a funcionários e torcedores de uma empresa patrocinadora. A taça pesa quinze quilos, foi projetada em Milão, na Itália, e sua base é talhada em mármore.

As semifinais da Liga Europa entre Arsenal-ING x Atlético de Madrid-ESP e Olympique de Marselha-FRA x RB Salzburg-AUS, começará na próxima semana e o troféu será entregue ao campeão no dia 16 de maio, em Lyon, na França. //EFE