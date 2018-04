Polícia passa a ser esperança de Rebeca

O que a princípio poderia ser um problema extra para Rebeca Gusmão pode se tornar sua salvação. É o ponto de vista do advogado da nadadora, André Ribeiro, que está satisfeito por um dos casos de doping contra a atleta - o das duas amostras de urina coletadas no Pan, cujos exames de DNA constataram terem sido fornecidas por doadores diferentes - tenha se transformado em inquérito. O delegado Marcos Cipriano, titular da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Saúde Pública (DRCSP), instaurou inquérito quinta-feira para investigar o episódio. Ele disse ter feito, com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o acordo de chamar todas as pessoas envolvidas no caso para depor no Rio. A começar pelo médico Eduardo De Rose, segunda-feira. A fiscal Adriana Salazar, que foi impedida de acompanhar Rebeca na sala de coleta, falará na terça. "Também vamos fazer uma reconstituição do processo de coleta do material na Vila Pan-Americana e no Parque Aquático Maria Lenk", conta Cipriano. Ribeiro tem esperanças de que a investigação possa fazer o que ele, pela Justiça Desportiva, não conseguiria: apurar a possibilidade de falha dos laboratórios na manipulação das amostras. "Espero que as autoridades analisem os fatos a fundo. Para nós, é bom que exista uma investigação imparcial sobre o caso", diz o advogado. Ribeiro levanta dúvidas sobre a infalibilidade das análises e questiona uma atitude de De Rose, diretor Antidoping do Pan e da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. "Até agora não entendo por que o exame da Fina, feito antes do Pan, foi enviado justamente para o Laboratório no Canadá (Institute Armand Frappier) cujo trabalho Rebeca está contestando no processo de 2006 que será julgado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS). De Rose não confia no Ladetec?", pergunta o advogado. "Soube, também, que o resultado do exame de Rebeca no Pan foi anexado às provas desse caso (a ser julgado no dia 13)." Segundo Ribeiro, as três amostras B coletadas em 2006 apresentaram resultados diferentes dos das respectivas amostras A. De Rose afirma que o Armand Frappier é considerado o melhor laboratório de pesquisas sobre testosterona do mundo. O advogado quer saber como os laboratórios envolvidos manipularam o material coletado. "No caso das amostras que são de doadores diferentes, o material passou por dois laboratórios (o Ladetec fez o exame antidoping e o Sonda, o de DNA). Como garantir que o material foi manuseado ou transportado corretamente?", argumenta. É aí que entra a polícia. "Nós não poderíamos investigar os laboratórios, mas a polícia pode apurar como foram feitos os exames e se há chance de ter ocorrido contaminação."