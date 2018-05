Polícia sul-africana transfere Oscar Pistorious para outra cadeia

O ex-paratleta Oscar Pistorius foi transferido nesta segunda-feira para uma outra prisão em Pretória, na África do Sul, segundo informou o governo do país. O ex-velocista cumpre pena de seis anos de prisão pelo assassinato de sua noiva, a modelo Reeva Steenkamp, em 2013.

De acordo com a Justiça da África do Sul, os advogados de Pistorius requisitaram a mudança e foram atendidos. O ex-paratleta foi levado de Kgosi Mampuru Il, em Pretória, para outra cadeia próxima: o Serviço Correcional Atteridgeville, que possui melhores condições para pessoas com deficiências físicas.

O Departamento de Serviços Penitenciários da África do Sul explicou nesta segunda-feira que um ponto fundamental para a decisão da mudança foram os banheiros especiais para deficientes físicos instalados recentemente em Atteridgeville. Este centro também é preparado para receber criminosos que cumprem até seis anos de prisão e possui programas de reabilitação e desenvolvimento de internos.

Pistorius foi condenado a seis anos de prisão no último mês de julho. Então modelo e estrela de programas de TV, de 29 anos de idade, sua noiva Reeva Steenkamp foi atingida por tiros disparados pelo paratleta através da porta do banheiro da suíte do casal, onde ela estava quando foi assassinada.

Ele sempre admitiu o crime, mas afirma que atirou por acreditar que do outro lado da porta do banheiro onde estava Reeva Steenkamp quando foi atingida estava um ladrão. A promotoria de acusação, porém, alega que ele matou a namorada de forma intencional após uma intensa discussão do casal.

Em agosto, durante o início da Olimpíada do Rio, Pistorius precisou ser levado a um hospital com ferimentos no punho e levantou-se a possibilidade de o ex-paratleta ter tentado se suicidar. Singabakho Nxumalo, porta-voz do departamento de prisões da África do Sul, no entanto, garantiu que ele se feriu ao cair da cama.