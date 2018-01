Pollyana prova que mulher tem lugar no boxe Por seu perfil, Pollyana Gomes Costa, de 16 anos, poderia praticar qualquer esporte, mas optou pelo boxe. Filha única de uma família de classe média, com apenas 1,63 m e 54 kg, mostrou coragem para subir no ringue. Mas seu interesse pelo esporte começou com uma brincadeira. Na companhia de um primo, assistia à uma luta pela televisão, quando demonstrou muito interesse pelo esporte. ?Isso é coisa só para homens?, disse o primo. Indignada, ela decidiu provar que no boxe também há espaço para as mulheres. Leia mais no Estadão