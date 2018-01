Poló a cavalo: Brasil decide título A seleção brasileira de pólo a cavalo decide, às 4 horas da madrugada deste domingo, em Melbourne, na Austrália, o título do Mundial, contra a equipe da casa. Olavo Junqueira Novaes, Aluisio Vilela Rosa, Rodrigo Ribeiro e Luiz Junqueira formam a equipe do Brasil, comandada por Beto Junqueira. Na fase de classificação, a seleção venceu a Austrália e o Canadá e empatou com a Itália. Na semifinal, hoje, o Brasil derrotou os Estados Unidos.