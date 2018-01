Pólo: adversários já treinam em São Paulo A seleção da Itália chegou terça-feira, a da Holanda, hoje e os gregos desembarcam amanhã em São Paulo. As três equipes, mais o Brasil, disputam, de sexta até domingo, pelo Grupo A, a fase preliminar da Liga Mundial de Pólo Aquático, na piscina do Pacaembu. As rodadas terão duas partidas, nos três dias, às 10 horas e às 11h30, com entrada franca, pelo portão 23 do Pacaembu. Italianos e gregos, que treinaram hoje, querem superar os resultados ruins do Campeonato Europeu, no início do mês, na Eslovênia - a Itália foi 9.ª e a Holanda, 11.ª. Em Budapeste, jogam pelo Grupo B, Hungria, Estados Unidos, Austrália, Iugoslávia e Hungria. Os três primeiros de cada chave disputam a Superfinal, em Nova York, em agosto. A Itália, que tem três medalhas de ouro olímpicas, dois títulos mundiais, um campeonato interno forte e o pólo profissionalizado, veio completa, segundo o técnico brasileiro, Carlinhos Carvalho, e é a favorita na chave de São Paulo. O técnico italiano, Paolo de Crescenzo, disse que a seleção treina forte para a disputa do Mundial de Desportos Aquáticos de Barcelona, em julho, e os jogos da Liga ajudam na preparação. O campeão da Liga Mundial e os três primeiros no Mundial terão vagas na Olimpíada de Atenas, em 2004 - os gregos têm presença assegurada como país-sede. O Pré-Olímpico, que será no Rio, em fevereiro, é outra chance para obtenção de vaga.