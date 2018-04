Pólo: Alexandra não joga mais no Brasil Se a jogadora brasileira de pólo aquático Alexandra de Santis Araujo, de 32 anos, radicada em Palermo, na Itália, há dez, não tivesse lido o aviso "Precisa-se de jogadora de pólo" no clube Paineiras do Morumby, hoje não exibiria a medalha de ouro olímpica conquistada em Atenas, defendendo a Itália. "Nem me passava pela cabeça jogar pólo", conta. Alexandra tinha 16 anos e jogava vôlei - era levantadora. Como a única exigência para entrar na equipe de pólo era saber nadar, não pensou duas vezes. "Nos primeiros meses, o meu primeiro técnico (Flávio Bulcão) me mandava para o gol. Detestava." Aos poucos, foi se soltando no time. Chegou à Seleção Brasileira em 1988 e ficou até 1994. Participou de dois Mundiais - em Perth/89, na Austrália e Roma/94. "O nosso time era fraco, perdia de ?sacolada?." Foi na Copa Fina/93, na Itália, que Alexandra recebeu o convite para jogar na Itália, no Gifa Palermo. O empurrão foi dado pela ex-jogadora Cristiana Pinciroli - a primeira jogadora no País a jogar no Exterior. "A Cris já jogava havia um ano em Roma e me encorajou." Com dupla cidadania, Alexandra logo se estabeleceu na equipe de Palermo, onde atua há dez anos. Conquistou muitos títulos: dois mundiais, em 1998 e 2001; três europeus (1997/99/2003) e, em agosto, o olímpico. "A medalha foi a recompensa de todo o trabalho e dedicação ao pólo." Na Itália, as jogadoras foram recebidas com muita festa. Cada atleta recebeu o equivalente a R$ 500 mil. A ítalo-brasileira não pensa mais em jogar no Brasil, porque teria de ficar um ano sem atuar pela Itália, de acordo com a regra da Federação Internacional de Natação, a Fina. "Além disso, falta incentivo no Brasil, patrocínio. Não volto para cá." E Pequim/2008? "Acho difícil. Já vou estar com 36 anos. Quem sabe não vá como dirigente do Brasil?", brinca.