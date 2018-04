Pólo Aquático da Rússia é bronze Em partida muito equilibrada, a seleção masculina da Rússia ganhou da Grécia por 6 a 5 e ficou com a medalha de bronze do torneio de pólo aquático dos Jogos de Atenas. Na disputa do 5º ao 6º lugar, a Alemanha derrotou a Espanha por 6 a 4; os EUA venceram a Itália por 9 a 8 valendo do 7º ao 8º lugar; e a Austrália superou a Croácia por 8 a 7 na decisão do 9º ao 10º lugar.