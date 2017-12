Pólo aquático define campeão da temporada A decisão do Troféu João Havelange de Pólo Aquático masculino começa nesta sexta-feira, na piscina do Paulistano, em São Paulo. O torneio mais tradicional do País terá Flamengo x Paineiras, às 20 horas, Fluminense x Pinheiros, às 21h15. A disputa segue sábado, com Flamengo x Fluminense, às 10 horas, Pinheiros x Paineiras, às 11h15. À noite jogam Flamengo x Pinheiros, às 19h30, Fluminense x Paineiras, às 20h45. Os dois mais bem classificados fazem a final, no domingo, às 9h30 (com SporTV).