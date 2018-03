Pólo aquático do Brasil perde e está fora A seleção brasileira masculina de pólo aquático foi eliminada nesta sexta-feira do Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Barcelona. A equipe do Brasil perdeu da Rússia por 10 a 3 e ficou em último lugar do grupo D, com três derrotas em três jogos. Com isso, disputará agora três partidas de consolação para definir do 13º ao 16º colocados da competição. O próximo jogo é com a China, no domingo.