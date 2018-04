Pólo Aquático: EUA ganham bronze A seleção feminina de pólo aquático dos Estados Unidos derrotou a equipe da Austrália por 6 a 5 e conquistou a medalha de bronze no torneio olímpico desta modalidade. Foi uma das partidas mais disputadas e que teve o domínio total das norte-americanas somente no segundo dos quatro tempos, quando marcaram 4 a 0. No primeiro houve empate por 0 a 0, no terceiro as australianas ganharam por 3 a 1 e no último venceram por 2 a 1.