Pólo aquático: Flu e Pinheiros vencem Fluminense e Pinheiros conquistaram hoje o título do Troféu Brasil de Pólo Aquático, no Clube Internacional de Regatas, em Santos. No masculino, o Fluminense derrotou o Vasco, campeão de 2000, por 5 a 0. Destaque para Reynaldo Nunes, que marcou dois gols. Na final feminina, o Pinheiros venceu o Paineiras por 6 a 3, conquistando o bicampeonato. Luciana Hungria marcou três gols para o Pinheiros.