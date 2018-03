Pólo Aquático ganha 2 ouros no Sul-Americano O pólo aquático brasileiro levou duas medalhas de ouro neste sábado no Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, em Mar Del Plata, na Argentina. No masculino, os brasileiros bateram a Colômbia na final: 11 a 4. A equipe feminina arrasou a Venezuela, com um placar de 10 a 2. Dois atletas nacionais levaram ainda o título de melhores jogadores do campeonato. Entre os homens, Daniel Mameri, autor de dois gols na final, ficou com o título. Camila Pedrosa, artilheira na decisão com seis gols, foi o principal destaque entre as mulheres.