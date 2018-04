Pólo aquático: Grécia e Itália avançam Grécia e Itália avançaram neste domingo às semifinais do torneio olímpico de pólo aquatico feminino. As gregas venceram a Rússia por 7 a 4, enquanto as italianas derrotaram a Hungria por 8 a 5. Agora, a Grécia enfrenta a Austrália, enquanto a Itália pega os Estados Unidos.