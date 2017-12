Pólo Aquático: Itália é atração no Rio A Itália (tricampeã olímpica e bicampeã mundial) chega segunda-feira ao Rio para a disputa da Liga Mundial de Pólo Aquático, no Parque Aquático Júlio de Lamare, de 29 de junho a 1º de agosto. A Liga terá oito equipes: Brasil, Itália, Espanha e Grécia estão no Grupo A; EUA, Croácia, Hungria e Rússia, no B.