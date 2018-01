Poló aquático procura um jogador canhoto O técnico da seleção brasileira de pólo aquático, Carlos Eduardo Carvalho, o Carlinhos, está a procura de um jogador canhoto. Diferente do futebol, em que o atleta joga pela esquerda, o ideal no pólo é tê-los no ataque pela direita. O "braço bom", termo utilizado por eles, é o braço de dentro (quando está atacando, de frente para o gol). Assim, o jogador não precisa se contorcer para arremessar. Todos os atletas brasileiros que estão treinando para a Liga Mundial, de sexta a domingo, no parque aquático do Pacaembu, em São Paulo, são destros. Além do Brasil, o Grupo A terá Holanda, Grécia e Itália. Budapeste recebe os jogos da Chave B, com Hungria, Estados Unidos, Iugoslávia e Austrália. Os italianos desembarcaram hoje em São Paulo. Quarta-feira farão um jogo-treino com a seleção brasileira no clube Paineiras do Morumbi. Luiz Carvalho, o único canhoto do time, foi cortado da seleção. "Ter um canhoto é muito bom, dois então, seria ótimo. A Hungria, campeã olímpica, tem três, e a Espanha, bicampeã mundial, prepara um canhoto para o próximo ciclo olímpico. Mas ser canhoto por si só não garante a vaga. É preciso reunir qualiades como ter arremesso forte, defender bem", explica o treinador brasileiro, que convocou Luiz Carvalho pela primeira vez para a seleção adulta. Carlinhos acredita que a falta de jogadores canhotos está relacionada ao fato de poucos meninos investirem no pólo. "Não é um esporte de massa e a dificuldade é maior. Não há canhotos no pólo, não só na seleção." Explica que, dependendo da situação do jogo, Vicente Henriques, Rodrigo Santos e Erik Sereger se revezam pelo lado direito - são habilidosos para jogar nessa posição. Ou então, sacrificam um bom arremessador (Felipe Perrone ou Roberto Seabra), para atrair a marcação adversária e abrir caminho pelo lado oposto. Os goleiros Alexandre Lopes e André Capiberibe não jogarão a Liga, mas ficarão na seleção para o Mundial, na Espanha, em julho, e para os Jogos Pan-americanos, na República Dominicana, em agosto. André Cordeiro, o Pará, será o titular e Luís Maurício Santos, o reserva da Liga. Os outros jogadores são: Leandro Machado, Felipe Santos, Yansel Galindo, Gabriel Reis, Daniel Mameri, João Santos, Fábio Chidiquimo e André Raposo. Haverá revezamento na linha, já que somente 11 podem atuar. A seleção brasileira estará completa a partir de amanhã à noite, quando chegam os jogadores do Rio - Beto, Felipe e Rodrigo têm provas na faculdade e no colégio e Yansel, compromissos no trabalho. Por isso, os atletas cariocas não puderam viajar antes.