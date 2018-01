Pólo Aquático tenta vaga nos Jogos 2004 Será nesta terça-feira o lançamento da Liga Mundial Masculina de Pólo Aquático, que terá sua fase de classificação do grupo A no Parque Aquático do Pacaembu, entre os dias 27 e 29. O vencedor da competição garante vaga para os Jogos Olímpicos de Atenas/2004. Participam as Seleções de Brasil, Holanda, Grécia e Itália. Budapeste, na Hungria, fará simultaneamente os jogos do Grupo B. Lá estarão Hungria, Estados Unidos, Sérvia e Montenegro e Austrália. Os três primeiros colocados em cada grupo estarão classificados para a final, marcada para agosto, em Nova York. Os jogos da Liga Mundial reinauguram a piscina do Pacaembu ? reformada pelo governo do Estado ?, onde o Brasil conquistou, em 1963, sua primeira e única medalha de ouro na modalidade em Jogos Pan-Americanos. Estarão no lançamento, na sede do grupo O Estado de S. Paulo, Coaracy Nunes Filho, presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos; Nádia Campeão, secretária municipal de Esportes, Lazer e Recreação, e Lars Grael, secretário estadual de Juventude, Esporte e Lazer.