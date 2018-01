Pólo aquático vai para o Mundial Beneficiada pela desistência da África do Sul, a seleção brasileira feminina de pólo aquático vai participar do Mundial de Desportos Aquáticos, no Japão, de 16 a 29 de julho. As brasileiras haviam perdido a vaga para a competição ao serem derrotadas por Cuba na decisão do Pré-Mundial. O presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Coaracy Nunes, anunciou que o País conseguiu a vaga porque a Federação Internacional de Natação (Fina) faz um rodízio de continentes em caso de desistência.