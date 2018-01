Pólo brasileiro conhece adversários Foi divulgada nesta sexta-feira a tabela para o Mundial de Fukuoka, no Japão, para o pólo aquático, masculino e feminino. Os jogos de estréia serão dia 18 de julho contra o Cazaquistão, no feminino; no masculino, dia 19, será com a Itália. O Brasil está no Grupo A, nas duas categorias. As meninas dividem a chave com Nova Zelândia, Cazaquistão, Estados Unidos, Rússia e Europa 1 (ainda a ser definido em seletiva). O Grupo B é formado por Japão, Austrália, Canadá, Holanda e duas outras seleções européias a serem conhecidas. No torneio masculino, o Brasil terá como adversários, na primeira fase, Iugoslávia, Itália e Europa 1. O Grupo B terá Hungria, Cazaquistão e duas seleções da Europa, indefinidas. A chave C conta com Estados Unidos, Rússia, Canadá e Europa 4. O Grupo D é formado por Japão, Espanha, Austrália e Europa 2.