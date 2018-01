Pólo brasileiro sonha com pódio no Pan Daniel Mameri, capitão do Brasil, deixou a piscina e ocupou um lugar na arquibancada do parque aquático do Pacaembu para analisar o comportamento da Holanda no jogo contra a Itália. Queria saber como joga a seleção que o Brasil vai enfrentar domingo, pela Liga Mundial. Já que é impossível pensar em vitória diante da poderosa Itália, sábado, a esperança de ficar entre os três classificados para a superfinal, em Nova York, em agosto, é bater a Holanda. ?Na Europa os times jogam entre si todos os dias. O pólo lá é bem parecido com o futebol aqui. Não tem equipe fraca e todos se conhecem porque se enfrentam muitas vezes.? Ao Brasil, falta intercâmbio ? os jogadores não conhecem os adversários nem sabem como enfrentá-los. Daniel, corretor da Coinvalores ? é operador de mesa e trabalha com dólar e taxa de juros ? acha que o Brasil tem de aproveitar o que puder, em termos de intercâmbio, na Liga e no Mundial de Desportos Aquáticos de Barcelona, a partir do dia 13, para se preparar para o Pan-Americano de Santo Domingo. Daniel, que vai tirar férias para ir ao Mundial e ao Pan ? ?meus companheiros acabam cobrindo a minha parte do trabalho na corretora? ?, acha que o Brasil tem de ter a pretensão de ir ao pódio na República Dominicana. Leandro Machado, o Flipper, acrescenta que as equipes da Europa, a esta altura da temporada, já fizeram entre 20 e 30 partidas. ?Todo fim de semana tem torneio.? Enquanto isso, o Brasil fez um único jogo internacional, contra a Argentina. Para os atletas, seria bom se pudessem jogar mais vezes contra equipes como o Canadá e os Estados Unidos, fortes nas Américas. A própria ansiedade que o Brasil mostrou nesta sexta-feira, contra a Grécia, quando esteve duas vezes perto de empatar (3 x 4 e 4 x 5) a partida, é, na opinião do técnico Carlinhos, fruto da falta de intercâmbio com equipes de alto nível.