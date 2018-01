Pólo do Brasil está fora da Olimpíada A seleção brasileira de pólo aquático deu adeus ao sonho de disputar os Jogos Olímpicos de Atenas. Nesta quinta-feira, o Brasil foi derrotado pela Holanda por 8 a 5, na última rodada da primeira fase do Torneio Pré-Olímpico, nas piscinas de São Januário, no Rio. "Fomos melhor do que na partida com a Eslováquia, mas a Holanda mereceu a vitória", disse o técnico Carlos Carvalho, ressaltando que a atuação do árbitro italiano Roberto Petrollini foi "tendenciosa". "Antes do jogo, ele abraçou os quatro jogadores holandeses que atuam no Campeonato Italiano." Com a derrota, o Brasil terminou a primeira fase em quarto lugar no grupo B, com apenas dois pontos. A primeira posição ficou com a Rússia, que ganhou da Argentina por 17 a 3. Na outra chave, a Croácia venceu Porto Rico por 18 a 1 e garantiu a liderança. A Alemanha passou pela Polônia, por 9 a 2, e terminou em segundo, superando a Romênia no saldo de gols - os romenos fizeram 8 a 5 nos canadenses. A repescagem será disputada nesta sexta-feira. A Alemanha enfrenta a Holanda, enquanto a Eslováquia joga com a Romênia. Croácia e Rússia já estão classificadas para as semifinais, que serão realizadas no sábado.