Pólo do Brasil perde e está fora de Atenas A seleção brasileira feminina de pólo aquático foi derrotada pela Hungria por 18 a 3, nesta sexta-feira, e não tem mais chances de disputar a Olimpíada de Atenas. Com esse resultado, o Brasil terminou em 4º lugar do grupo B do Pré-Olímpico, que também está sendo disputado na cidade italiana de Impéria. As semifinalistas do Pré-Olímpico são Rússia, Canadá, Itália e Hungria. Agora, além de disputar o título, as quatro já estão garantidas nos Jogos, junto com Estados Unidos, Casaquistão, Austrália e Grécia, classificados previamente. Ao Brasil, que conseguiu apenas uma vitória na fase de classificação, sobre a Nova Zelândia, resta a disputa pelo 5º lugar do Pré-Olímpico. Neste sábado, as brasileiras enfrentam a Alemanha. Aí, se vencerem, jogam no domingo contra quem ganhar de Espanha e Holanda.