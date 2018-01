Pólo do Brasil perde na estréia A seleção brasileira masculina de pólo aquático foi derrotada pela Grécia, por 10 a 6, nesta sexta-feira, no jogo de abertura do grupo A da Liga Mundial. Na outra partida do dia, disputada também no complexo esportivo do Pacaembu, em São Paulo, a Itália ganhou da Holanda por 15 a 8. Neste sábado, a partir das 11h30, o Brasil enfrenta o mais difícil adversário do grupo, a Itália, que já foi três vezes campeã olímpica e duas mundial. Na preliminar, às 10 horas, jogam Holanda e Grécia.