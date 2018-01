Pólo feminino quer cansar rivais para compensar deficiência A seleção brasileira feminina de pólo aquático aposta em uma forte preparação física para adotar a tática de cansar as adversárias e assim superar as deficiências técnicas nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. O Brasil terminou o Mundial, no final de março, em 10.º lugar, mas o fato de ter melhorado três posições em relação ao último campeonato deixou o técnico Roberto Chiappini animado para levar a equipe ao pódio pela terceira vez seguida no Pan. "Falta mais qualidade técnica e o forte da equipe brasileira é o físico, não devemos nada para ninguém. Acredito que podemos manter um ritmo forte desde o início até o final e numa partida equilibrada isso faz a diferença. Ter mais braço, mais perna para decidir uma jogada", explicou. A atacante Flávia Fernandes concorda com o treinador e acredita que a tática de cansar o adversário pode ser uma boa aposta para uma equipe que enfrenta dificuldades de treinamento e poucas chances de disputa com times de maior expressão. "Se você está cansado, o outro tem que estar mais cansado, essa é uma das táticas. No Mundial deu para mostrar estabilidade [em todos os jogos] pela primeira vez, e com certeza lá o físico fez a diferença", avaliou ela. Depois de dois bronzes nas últimas duas edições do Pan, Chiappini acredita que a diferença física pode garantir algo mais no Rio de Janeiro, principalmente depois de ter perdido por apenas três gols de diferença para as canadenses no Mundial. O formato da disputa para o Pan ainda não está definido, mas estão classificados Estados Unidos, Venezuela, Canadá, Cuba e Porto Rico, além do Brasil. "Cuba é o adversário direto pelo bronze, Canadá e Estados Unidos estão um degrau acima. Mas vamos tentar um resultado histórico, tentaremos a prata, porque o resultado contra o Canadá nos dá esperanças de conseguirmos algo mais", disse ele, lembrando que a equipe norte-americana virá completa, pois o Pan dá uma vaga para a Olimpíada de 2008. Separação Chiappini pretende realizar uma série de amistosos de 15 a 30 de junho com cerca de 20 atletas e em seguida reduzir a equipe para 13 jogadoras, que estarão qualificadas para o Pan. Como 80% das atletas estão concentradas em São Paulo, ele não enfrenta os mesmos problemas da equipe masculina, obrigada a se reunir somente nos finais de semana. Segundo o técnico Bárbaro Cervantes, metade dos jogadores treina em São Paulo e outra metade no Rio, com o auxiliar-técnico Paulo Rogério Rocha. Por enquanto, os treinos focam mais a parte física, e a partir de maio ele pretende reunir todos, revezando um fim de semana em cada cidade. A comunicação entre os dois é principalmente via e-mail e Bárbaro pretende fazer o último corte às vésperas do Pan, depois de realizar amistosos no fim de junho na Eslováquia e possivelmente Hungria. "No esporte coletivo a divisão é péssima, mas a gente tem que trabalhar com as condições financeiras e de organização que temos. A dificuldade é não saber como o outro joga, deixamos de ganhar intimidade de jogo", explicou o atacante Erik Seregeer. Assim como no feminino, o esquema de disputa ainda não está definido, mas vão participar do Pan, além do Brasil, Estados Unidos, México, Cuba, Porto Rico, Colômbia, Argentina e Canadá. Depois da prata em Santo Domingo, em 2003, Cervantes aposta em nova medalha. "Brasil, Canadá e Cuba vão disputar um pódio, bronze ou prata", disse ele.