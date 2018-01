Pólo mescla juventude e experiência Como é a seleção brasileira masculina de pólo aquático que o público de São Paulo verá em ação nos jogos da Liga Mundial? É uma equipe que mescla jogadores experientes com novos talentos - vive um processo de renovação - e trabalha para ter um estilo mais defensivo. Mantém a hegemonia sul-americana nos últimos 20 anos e rivaliza com o Canadá nas Américas, mas está abaixo dos Estados Unidos e bem longe das superpotências européias do esporte - Hungria, Rússia, Itália, Espanha e Grécia. Mas está classificada para o Mundial dos Esportes Aquáticos, em Barcelona, a partir do dia 12, e os Jogos Pan-Americanos, em agosto. São Paulo será a sede da fase preliminar do Grupo A, com Brasil, Holanda, Grécia e Itália. Budapeste recebe os jogos da Chave B, com Hungria (campeã olímpica), Estados Unidos, Iugoslávia e Austrália. Os três melhores de cada grupo classificam-se para a superfinal, em Nova York, em agosto. A Espanha, bicampeã mundial, não disputa a Liga. O técnico Carlos Eduardo Carvalho, o Carlinhos, do Fluminense, treina os jogadores cariocas de segunda a quinta-feira. Seu assistente, Eduardo Abla, o Duda, do Paineiras do Morumbi, faz o mesmo com os paulistas. No fim de semana, a ponte aérea reúne a seleção. "Só por isso já dá para saber que temos um time motivado para tentar vencer ao menos a Holanda, em São Paulo, e ir à superfinal. Eles treinam como loucos, em horários malucos, conciliando o pólo com o trabalho ou o estudo, já que o esporte no Brasil não é profissional. Se não fossem motivados, não jogariam", observa Carlinhos. Em campo, ou melhor, na piscina, os líderes da equipe são o goleiro André Cordeiro, o Pará, o capitão e atacante André Mameri, ambos do Pinheiros, e ainda Beto Seabra, do Fluminense. "Como o pólo é um jogo muito dinâmico, alguém está sempre falando com o restante da equipe. Na água, eles procuram ser porta-vozes do que é passado no vestiário." Duda, o assistente-técnico da seleção, cita Felipe Perrone, de 17 anos, do Botafogo, como o craque do momento. Carlinhos, que trabalha com um grupo de nove jogadores de São Paulo e nove do Rio, terá de fazer cinco cortes sábado - poderá revezar os grupos para o Mundial, o Pan e a Liga. "Podem ser inscritos 13 os jogadores para os campeonatos, mas acho que a Liga dará a oportunidade de inscrição de mais dois nomes, o que eu quero aproveitar." O público que quiser ver a seleção brasileira de pólo pode ir ao parque aquático do Pacaembu nos dias 27, 28 e 29, para os jogos da Liga Mundial - as partidas têm quatro períodos de sete minutos, cada equipe tem sete jogadores e o objetivo, claro, é o gol. A entrada será pelo portão 23 do Pacaembu e as arquibancadas têm 3 mil lugares (o ingresso é gratuito).